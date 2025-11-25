صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری وکیل کی استدعا منظور

  • کراچی
سرکاری وکیل کی استدعا منظور

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل میں سندھ سے رکن کے انتخاب کے خلاف درخواست کی سماعت ہوئی، عدالت نے سرکاری وکیل کی مہلت کی استدعا منظور کرتے ہوئے تین ہفتوں میں جواب طلب کرلیا۔

 درخواست گزار شاہد اقبال کی جانب سے مؤقف اختیار کیا گیا کہ سندھ حکومت نے پاکستان نرسنگ اینڈ مڈوائفری کونسل کے لیے صوبے کا رکن خلافِ ضابطہ طور پر منتخب کیا۔ درخواست میں بتایا گیا کہ سمیرہ پنجوانی کو بغیر کسی اشتہار، طریقہ کار اور قانونی تقاضے پورے کیے بغیر رکن منتخب کیا گیا ہے ۔ وکیلِ درخواست گزار نواز ڈاہری نے عدالت کو بتایا کہ نو منتخب رکن کے پاس اس عہدے کے لیے درکار تعلیمی قابلیت بھی موجود نہیں۔ درخواست میں مزید مؤقف اپنایا گیا کہ معمول کے مطابق پہلے اشتہار جاری ہوتا ہے ، پھر صوبے بھر سے امیدواروں کے انتخابات ہوتے ہیں۔

 

