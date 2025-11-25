سہراب گوٹھ پولیس پر حملے کا مقدمہ درج
کراچی (اسٹاف رپورٹر )سہراب گوٹھ پولیس پر حملے ۔اہلکاروں کو زخمی کرنے ۔پولیس موبائل کو نقصان پہنچانے کا مقدمہ دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کرلیا گیا۔
اتوار اور پیر کی درمیانی شب افغان باشندوں کے خلاف کامبنگ آپریشن کے دوران 500/600افراد حملہ آور ہوئے تھے ۔ آپریشن کے دوران جن افغانیوں کو پکڑا تھا انہیں ان کے ساتھی چھڑا کر لے گئے ۔ تفصیلات کے مطابق سہراب گوٹھ کے علاقے سپرہائی وے جمالی پل خان ریسٹورانٹ کے قریب پولیس آپریشن کے دوران شرپسندوں نے پولیس پر حملہ کر دیا ، لٹ بردار شرپسندوں نے پولیس موبائل پر اور اہلکاروں پر ڈنڈے برسانا شروع کر دی جس سے پولیس اہلکار بوکھلا گئے اور راہ فرار اختیار کی۔