خودسوزی کاخواب دیکھنے والے نے حقیقت بنادیا

  • کراچی
خودسوزی کاخواب دیکھنے والے نے حقیقت بنادیا

راولپنڈی کا رہائشی 60سالہ اللہ رکھا اپنی سالی کے گھر اورنگی آیا ہوا تھااللہ رکھا 3 روز سے خواب دیکھ رہا تھااور پریشان بھی تھا ،سالی کا بیان

کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)اورنگی ٹاؤن میں ایک شخص نے خود پر تیل چھڑک کر آگ لگانے کا خواب دیکھ کر حقیقت میں خود پر مٹی کا تیل چھڑک کر خود سوزی کر لی۔تفصیلات کے مطابق ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب اورنگی ٹاؤن کے علاقے قصبہ موڑ شہزاد سنیما گلی نمبر 5 کے قریب گھر میں ایک شخص آگ میں جھلس کر شدید زخمی ہوگیا جسے تشویشناک حالت میں چھیپا ایمبولنس کے ذریعے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔شہری کی شناخت 60 سالہ اللہ رکھا ولد خوشی محمد کے نام سے ہوئی، ریسکیو حکام کے مطابق شدید جھلس کر زخمی ہونے والا شخص گزشتہ روز سول اسپتال میں دوران علاج چل بسا۔

ایس ایچ او یوسف مہر نے بتایا کہ ابتدائی تفتیش میں واقعہ خودسوزی کا سامنے آیا ہے ، متوفی نے اپنے جسم پر مٹی کا تیل چھڑکا اور آگ لگا دی تھی، متوفی کا آبائی تعلق پنڈی سے تھا جبکہ 10 روز قبل وہ پنڈی سے سالی کے گھر آیا ہوا تھا۔متوفی کی سالی نے پولیس کو بتایا کہ اللہ رکھا نے اسے بتایا تھا کہ وہ 3 روز سے خواب میں دیکھ رہا تھا کہ اس نے خو د پر تیل چھڑ ک کر آگ لگا دی۔ جس کے سبب وہ انتہائی پریشان بھی تھا تاہم ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب اس نے اپنے جسم پر مٹی کا تیل چھڑکا اور خود کو آگ لگا دی۔پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثاء کے حوالے کردی تاہم مزید تفتیش کاعمل جاری ہے ۔

 

