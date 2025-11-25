صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی سی سی بی ایس الگ کرنے کا پلان مسترد

  • کراچی
تحقیقی مرکزکے ملازمین نے جامعہ کراچی میں احتجاجی بینرز آویزاں کردیئے بل کا مسودہ یونیورسٹی کو اعتماد میں لیے بغیر تیار کیاگیا،انجمن اساتذہ جامعہ کراچی

کراچی(آئی این پی)جامعہ کراچی کے اساتذہ نے آئی سی سی بی ایس کو الگ کرنے کا پلان مسترد کردیا اور کہا بل کا مسودہ اعتماد میں لیے بغیر بنایا۔تفصیلات کے مطابق جامعہ کراچی کے اساتذہ اور انٹرنیشنل سینٹر فار کیمیکل اینڈ بائیولوجیکل سائنسز (آئی سی سی بی ایس) کے ملازمین نے سندھ حکومت کے مجوزہ پلان کو سختی سے مسترد کردیا ہے ۔جس کے تحت آئی سی سی بی ایس کو جامعہ کراچی سے الگ کرکے ایک خودمختار ادارے کا درجہ دینے کیلئے بل تیار کیا گیا ہے ۔انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کا کہنا ہے کہ سندھ حکومت نے بل کا مسودہ یونیورسٹی کو اعتماد میں لیے بغیر تیار کیا، جبکہ جامعہ کی سینیٹ، سینڈیکیٹ اور اکیڈمک کونسل کی منظوری کے بغیر ایسا کوئی فیصلہ قانونی طور پر ممکن نہیں۔

انجمن اساتذہ نے اس معاملے پر ہنگامی جنرل باڈی اجلاس بھی طلب کرنے کا اعلان کیا ہے ۔آئی سی سی بی ایسکے ملازمین نے جامعہ کراچی میں احتجاجی بینرز آویزاں کردیئے ، ان کا کہنا ہے کہ ادارے کو صنعتکاروں کے حوالے کرنا یا اسے جامعہ سے علیحدہ کرنا قابل قبول نہیں۔ملازمین و اساتذہ کا مؤقف ہے کہ دنیا بھر سے معروف سائنس دان سینٹر میں تحقیق کیلئے آتے ہیں جامعہ کراچی کی زمین پر قائم تحقیقی ادارے کو علیحدہ کرنا یونیورسٹی کے مفاد کے خلاف ہے ۔اس سے قبل 1994 میں آئی بی اے کراچی کو بھی جامعہ کراچی سے الگ کیا گیا تھا۔ اب ایک بار پھر ICCBS کو علیحدہ کرنے کیلئے مسودہ تیار ہونے پر جامعہ کے اندر نئی بحث اور تشویش جنم لے چکی ہے ۔

 

