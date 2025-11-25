ایڈیشنل آئی جی کے خلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں ایڈیشنل آئی جی فنانس مظفر شیخ کے خلاف دھمکیاں دینے کے الزام سے متعلق درخواست کی سماعت ہوئی، عدالت نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے درخواست گزاروں کو ہراساں کرنے سے روک دیا۔
عدالت نے آئی جی سندھ کو 8 دسمبر تک کارروائی سے متعلق رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا جبکہ فریقین سے تحریری جواب بھی طلب کرلیا۔ سماعت کے دوران درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ ایڈیشنل آئی جی فنانس مظفر شیخ نے سلیم شیخ اور پرویز علی کو 6 کروڑ 50 لاکھ روپے سود پر قرض دیا تھا۔ وکیل درخواست گزار رحمن مہیسر نے بتایا کہ ہر ماہ ڈیڑھ کروڑ روپے قسط کی مد میں وصول کیے جاتے رہے جبکہ اب تک 34 کروڑ روپے بینک کے ذریعے ایڈیشنل آئی جی وصول کرچکے ہیں۔ اس کے باوجود مختلف تھانوں میں چیک باؤنس کے مقدمات درج کروا دیئے ہیں۔