ڈپٹی میئر کا گوہر گرین سٹی کے سامنے سڑک بنانے کا اعلان
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر کے مسائل کے حل کے لئے کوشاں رہیگی، گوہر گرین سٹی کے سامنے الطاف حسین حالی روڈ ملیر تھانے تا مرتضیٰ چورنگی کام جلد شروع ہوجائیگا۔۔۔
اس سڑک کی تعمیر میں حائل تکنیکی مسائل کو دور کرلیا گیا ہے بجٹ مختص کئے جانے کے بعد اس سڑک کا جلد ٹینڈر کیا جائیگا،قائد آباد فلائی اوور کو آٹھ لین کیا جارہاہے ،عوامی خدمت ہمارا نصب العین ہے ،میری جہاں ضرورت پڑی وہاں حاضر ہوں گا، ان خیالات کا اظہار انہوں نے گزشتہ روز کے گوہر گرین سٹی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی ۔ ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد کا مزید کہنا تھا کہ گوہر گرین سٹی ریذیڈنٹس کمیٹی کے ساتھ بھرپور تعاون کرونگا یہاں کے مسائل میرے مسائل ہوں گے جنہیں حل کرنا میری اولین ترجیح ہوگی پیپلزپارٹی کراچی کی خدمت کررہی ہے ، ضلع کورنگی اور ملیر سمیت شہر کے تمام علاقوں میں بلا تفریق ترقیاتی کام جاری ہیں، جلد شہر کے مسائل پر قابو پالیں گے ۔