گورنر کی ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز جیتنے پر مبارکباد

  • کراچی
کراچی (اے پی پی)گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے ایشیا کپ رائزنگ اسٹارز میں قومی ٹیم کو شاندار کامیابی پر دلی مبارکباد پیش کی ہے ۔پیر کو گورنر ہاؤس سے جاری اعلامیہ کے مطابق انہوں نے کہا کہ بنگلادیش کے خلاف فتح شاہینوں کی بہترین کارکردگی کا نتیجہ ہے جس نے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیاہے۔

 گورنر سندھ نے کہا کہ ٹیم ورک، محنت اور جذبے نے پاکستان کو ٹائٹل دلایا، جو نوجوان کھلاڑیوں کی صلاحیتوں اور عزم کی عکاس ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کامیابی قوم کی دعاؤں اور کھلاڑیوں کی انتھک محنت کا ثمر ہے ، جس نے پاکستان کو فتح سے ہمکنار کیا۔کامران خان ٹیسوری نے اس موقع پر امید ظاہر کی کہ قومی ٹیم آئندہ بھی اسی جذبے اور اتحاد کے ساتھ کامیابیوں کا سفر جاری رکھے گی اور دنیا بھر میں پاکستان کا نام مزید روشن کریگی۔

 

