کمشنر سے قازق سفیر کی ملاقات ، تعاون بڑھانے پراتفاق
تجارت اوردیگرشعبوں میں باہمی شراکت داری کے مواقع پر تبادلہ خیال الماتی کو کراچی کا سسٹر سٹی بنانے پر اتفاق ،حکومت سے رجوع کرنے کا فیصلہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی سید حسن نقوی سے قازقستان کے سفیر یرزان کیستافین نے چار رکنی وفدکے ہمراہ ملاقات کی اورباہمی تعاون بڑھانے پر زور دیتے ہوئے اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ کراچی کی ترقی کیلئے نئے مواقع تلاش کرنے پر باہمی کوششیں کی جائیں گی۔ وفد میں قازقستان سفارت خانہ اسلام آبا میں مقیم قونصلرنورلان رفخت، پاکستان میں قازقستان کے نمائندے الطائیف دانیار اور چیئرمین پاکستان قزاقستان بزنس کونسل ایف پی سی سی آئی محمود الحسن اعوان شامل تھے جبکہ ملاقات میں کراچی انتظامیہ کے افسران، ایڈیشنل کمشنر کراچی ون غلام مہدی شاہ اور اسسٹنٹ کمشنر جنرل کمشنر کراچی حاظم بھنگوار نے بھی شرکت کی۔
ملاقات میں کراچی کی ترقی اور اس کی خوبصورتی میں اضافہ کے لئے ثقافت ،تجارت،ماحولیات اور معاشیات کے شعبوں میں باہمی شراکت داری کے مواقع اور امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔اس موقع پر قازقستان کے سفیر نے کراچی کی ترقی ،خوشحالی اور خوبصورتی کے لئے کئے جانے والے اقدامات کی تعریف کی ۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ کراچی اور صوبہ کے دیگر شہروں کی ترقی کے لئے باہمی تعاون کو بڑھانے کے لئے مل کر نئے موقع تلاش کر نے کی ضرورت ہے ۔ قازقستان کے سفیر کی تجویز پر قازقستان کے شہر الماتی کو کراچی کا سسٹر سٹی بنانے پر اتفاق کیا گیااور فیصلہ کیا گیا کہ اس سلسلہ میں حکومت سے رجوع کیا جائے گا اور قازقستان اور کراچی کو سسٹر سٹی بنانے کی تجویز منظوری کے لئے حکومت کو پیش کی جائے گی۔