ٹرینوں میں کئی کئی گھنٹے تاخیر سے مسافروں کو شدید مشکلات
ریلوے حکام پنجاب میں پڑنے والی دھند، اسموگ کو تاخیر کا سبب بتانے لگےٹریک کمزور اور سگنل کی شناخت میں مشکلات، اسٹیشن پر سہولیات کا بھی فقدان
روہڑی (نمائندہ دنیا)مسافر ٹرینیں تاخیر کا شکار ہونے سے اسٹیشنوں پر مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، روہڑی ریلوے اسٹیشن سے حاصل شدہ تازہ ترین معلومات کے مطابق متعدد ٹرینیں کئی کئی گھنٹے تاخیر کا شکار ہیں، جس کے باعٹ ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارموں پر موجود مسافروں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ، تاخیر کی وجہ ریلوے حکام سردی کا موسم شروع ہوتے ہی پنجاب میں پڑنے والی دھند اور اسموگ میں اضافہ اور ریلوے ٹریک کی کمزوری اور سگنل سسٹم کی شناخت میں مشکلات بتا رہے ہیں۔ 1UP خیبر میل ایکسپریس،5UP گرین لائن ایکسپریس، 7UP تیز گام ایکسپریس، 9UP علامہ اقبال ایکسپریس، 11UP ہزارہ ایکسپریس، 13UP عوام ایکسپریس، 15UP کراچی ایکسپریس، 17UP ملت ایکسپریس، 25UP بہاؤالدین زکریا ایکسپریس، 37UP فرید ایکسپریس، 39UP جعفر ایکسپریس، 41UP قراقرم ایکسپریس، 45UP پاکستان ایکسپریس، 47UP رحمان بابا ایکسپریس ایک سے 5 گھنٹے تاخیر کا شکار ہوئیں ، جبکہ ٹرینوں کی تاخیر کے باعث موسم سرما کے آغاز اور رات کے بدلتے درجہ حرارت کی وجہ سے اسٹیشن پر انتظار کرنے والے مسافر خاص طور پر خواتین،ضعیف العمر افراد اور کمسن بچے شدید متاثر ہوئے ، طویل تاخیر سے اسٹیشن پر موجود مسافروں کو کھانا پانی مہنگے داموں مل رہا ہے۔