خیر پور کا رہائشی بچہ اغوا کاروں کے چنگل سے فرار، سکھر پہنچ گیا

سکھر(بیورو رپورٹ)خیرپور (صحرائی) کا مکین بچہ اعجاز سیال اغوا کاروں کے چنگل سے فرار ہو کر سکھر پریس کلب پہنچ گیا۔

جہاں اس نے صحافیوں کو بتایا کہ وہ خیرپور کے علاقے صحرائی چونڈکو کا مکین ہے اور اس کا نام اعجاز سیال ہے ، اس نے بتایا کہ ایک ماہ قبل وہ والدہ کے ہمراہ اسپتال جا رہا تھا کہ بااثر افراد و دیگر نے اسلحے کے زور پر اغوا کر لیا، انہوں نے نامعلوم جگہ پر قید کر رکھا تھا، گزشتہ روز انہوں نے نامعلوم جگہ چھوڑا، جہاں سے میں یہاں پہنچا ہوں، مجھے میرے گھر جانا ہے ، پریس کلب کے ممبران نے بچے کو تحویل میں لیکر پولیس کو اطلاع دی، پولیس نے سکھر پریس کلب پہنچ کر بچے کا بیان ریکارڈ کر کے ورثا کی تلاش شروع کر دی ہے ۔

