نواب شاہ بورڈ نے نویں، گیارہویں کے نتائج جاری کردیئے
پہلی بار پرچے بورڈ کی جانب سے ای مارکنگ کے تحت چیک کیے گئے نویں سائنس میں 34 ہزار 830 طلبا، جنرل گروپ میں 33 کامیاب
نوابشاہ (نمائندہ دنیا)تعلیمی بورڈ نوابشاہ کی جانب سے نویں اور گیارہویں جماعت کے سالانہ امتحانات کا نتیجہ جاری کردیا گیا، پہلی بار بورڈ کی جانب سے ای مارکنگ کے تحت پرچے چیک کیے گئے ، نویں سائنس گروپ میں 51 ہزار 274 میں سے 34 ہزار 830 امیدوار پاس جبکہ جنرل پرائیویٹ گروپ میں 105 میں سے صرف 33 امیدوار کامیاب قرار دیئے گئے ۔ چیئرمین آصف علی میمن کے مطابق گیارہویں جماعت میں پری میڈیکل میں 23,555، پری انجینئرنگ میں 8,519، پری کمپیوٹر سائنس میں 561، پری کامرس میں 166، ہیومنٹیز ریگولر میں 777 اور ہیومنٹیز پرائیویٹ گروپ میں 251 امیدوار پاس ہوئے۔ انہوں مزید نے بتایا کہ پہلی بار ای مارکنگ کے تحت چیک شدہ نویں اور گیارہویں جماعت کے نتائج جاری کیے ہیں، جو ایک بڑی کامیابی ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ گزشتہ روز صوبائی وزیر یونیورسٹیز و بورڈز محمد اسماعیل راہو نے سکھر میں ای مارکنگ سسٹم کے تحت نتائج کا اعلان کیا۔ چیئرمین بورڈ نے پوزیشن حاصل کرنے والے اور کامیاب ہونے والے طلبا کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔اعلامیہ کے مطابق نتائج بورڈ کی ویب سائٹ پر بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔