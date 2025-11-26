محراب پور میں حادثات وواقعات میں ایک ہلاک، متعدد زخمی
محراب پور(نمائندہ دنیا)حادثات وواقعات میں ایک ہلاک اور متعدد افراد زخمی ہوگئے ۔
بھریا سٹی کی رہائشی بچی عائشہ بنت اللہ ورایو ڈاکٹر کی مبینہ غفلت، غلط علاج کے باعث انتقال کر گئی، جس پر ورثاء نے ڈاکٹر کے خلاف احتجاج کیا۔ ادھر نیو ٹاؤن وارڈ نمبر 16 میں ٹرانسفارمر کے گرے ہوئے تار سے کرنٹ لگنے سے 7 سالہ لڑکی جھلس گئی، جسے نازک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ دوسری جانب پھل میں چکن سوپ بیچنے والا نوجوان حافظ پیر حضور بخش سومرو گیس سلنڈر پھٹنے سے زخمی ہوگیا، انہیں سول اسپتال نوشہرو فیروز داخل کرا دیا گیا، میڈیکل آفیسر کے مطابق پیٹ پھٹنے سے انہیں نواب شاہ اسپتال منتقل کیا گیا ہے ۔ جبکہ گاؤں بچل پھل کے پاس موٹر سائیکل میں برقع پھنسنے سے نوجوان اور خاتون زخمی ہوگئے ۔