پڈعیدن میں ٹیچرز سے ڈکیتی کیخلاف طلبا واساتذہ کا احتجاج

  • کراچی
شہر میں بڑھتی بدامنی کیخلاف تھانے تک ریلی نکالی، ملزمان گرفتاری کا مطالبہجیکب آباد میں ملزمان نے 2 موٹر سائیکلیں چھین لیں، پولیس آپریشن بے نتیجہ

پڈعیدن، جیکب آباد(نمائندگان دنیا) پڈعیدن میں ٹیچر سے ڈکیتی کیخلاف طلبا واساتذہ احتجاجاً سڑکوں پر نکل آئے ، اور تھانے تک ریلی نکالی، جبکہ جیکب آباد میں 2 موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں، تفصیلات کے مطابق پڈعیدن کے قریب لاکھاروڈ ستار ڈنو لنک روڈ پر ہائر سیکنڈری اسکول کے ٹیچر محمد زاہد آرائیں سے تین مسلح افراد نے یرغمال بنا کر موٹر سائیکل، موبائل فون اور نقدی چھین لی۔ واقعہ کی اطلاع پر اسکول کے سیکڑوں طلبا اور اساتذہ سڑکوں پر نکل آئے اور تھانے تک احتجاجی ریلی نکالی۔مظاہرین نے پولیس سے مطالبہ کیا کہ ملزمان کو فوری گرفتار کر کے علاقے میں امن بحال کیا جائے اور ٹیچر زاہد آرائیں کی موٹرسائیکل موبائل نقدی برآمد کی جائے ۔ ادھر جیکب آباد کے مولاداد تھانے کی حدود میں پانچ مسلح افراد نظا م الدین نائچ سے نئی سی ڈی 70موٹر سائیکل اور دو موبائل فون، علی شیر کھوسو سے موٹر سائیکل ماڈل 2025 موبائل فون اور نقدی چھین کر فرار ہو گئے ، ضلع میں بڑھتی وارداتوں سے عوام عدم تحفظ کا شکار ہیں، صدر سب ڈویژن کے آباد،مولاداد اور بقامحمد تھانوں کی حدود میں تین روز تک آپریشن کا دعوی کیا گیا جو بنا نتیجے کے پولیس نے ختم کردیا اور ملزمان کے گھر نذر آتش کرنے کے بعد لوٹ آئی۔ اس سلسلے میں ایس ایس پی محمد کلیم ملک سے رابطے کی کوشش کی گئی، تاہم انہوں نے کال اٹینڈ نہیں کی۔

