پیپلز پارٹی اٹھارہویں ترمیم رول بیک کی سخت مخالف، نثار کھوڑو
سپریم کورٹ نے ماضی میں قوم کو مایوس کیا، مارشل لاز کی توثیق کی، پی پی رہنماکے الیکٹرک ماہانہ دو ارب روپے سندھ حکومت کو دینے کی پابند، پریس کانفرنس
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)سندھ پبلک اکانٹس کمیٹی کے چیئرمین اور پیپلز پارٹی سندھ کے صدر نثار احمد کھوڑو نے کہا ہے کہ 30 نومبر پاکستان کی سیاسی تاریخ میں وہ سنگ میل ہے جس نے ملک کو جماعتی سیاست اور پارلیمانی جمہوریت کی نئی راہ دکھائی۔ وہ حیدرآباد ڈویژن کے تنظیمی اجلاس کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے ۔انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سیاست کو ڈرائنگ روم سے نکال کر عوامی جلسوں تک پہنچایا اور سماجی انصاف پر مبنی سوشل ڈیموکریٹک سیاست کی بنیاد ڈالی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آئینی عدالت کا مطالبہ پیپلز پارٹی نے 2005 میں بھی کیا تھا، انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ نے ماضی میں متعدد بار قوم کو مایوس کیا، مارشل لاز کی توثیق کی اور ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کا فیصلہ بھی پانچ کے مقابلے میں چار ججوں نے دیا۔ کے الیکٹرک حکومتِ سندھ کی الیکٹرک ڈیوٹی کے 30 ارب روپے روک رہی تھی تاہم اب کمپنی ماہانہ دو ارب روپے جمع کرانے کی پابند ہے ۔انہوں نے این آئی سی وی ڈی کی کارکردگی کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ دنیا میں سب سے زیادہ انجیو پلاسٹی کرنے والے اداروں میں شامل ہے ۔نثار کھوڑو نے واضح کیا کہ پیپلز پارٹی اٹھارہویں ترمیم کے کسی بھی طرح کے رول بیک کی سخت مخالف ہے ۔انہوں نے کہا کہ 27ویں آئینی ترمیم حکومت کی جانب سے لائی گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے صرف اصلاحات کی تجاویز دیں۔