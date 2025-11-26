بلدیہ ٹاؤن میں جعلی آئل تیار کرنے والی فیکٹری پکڑی گئی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کیماڑی میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے جعلی آئل تیار کرنے والی فیکٹری پکڑ لی۔
ایس ایس پی کیماڑی توحید رحمان کے مطابق بلدیہ ٹاؤن کے بنگلوری محلے میں قائم اس خفیہ کارخانے پر چھاپہ مار کر 200 لیٹر سے زائد جعلی آئل برآمد کرلیا گیا جس کی مالیت لاکھوں روپے بتائی جاتی ہے ۔پولیس کے مطابق فیکٹری میں تیار کردہ آئل کی بوتلوں پر مختلف معروف کمپنیوں کے نام اور لوگوز استعمال کیے جاتے تھے ، جبکہ یہ جعلی آئل شہر میں مختلف مقامات پر سپلائی کیا جاتا تھا۔ کارروائی کے دوران ملزم فیضان کو گرفتار کرلیا گیا۔