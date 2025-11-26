آتشزدگی کے 2 واقعات، بھاری مالیت کا سامان خاکستر
فائربریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے لانڈھی میں گودام میں لگی آگ پر قابو پالیاملیر راشدی گوٹھ میں بیٹری کی دکان جل گئی،کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
کراچی (این این آئی)لانڈھی 89 لکڑی کے گودام اور ملیر راشدی گوٹھ میں بیٹری کی دکان میں آتش زدگی کے باعث بھاری مالیت کی لکڑی ، بیٹریاں اور دیگر سامان جل کر خاکستر ہوگیا، آتش زدگی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ۔ترجمان فائربریگیڈ کے مطابق لانڈھی 8 پی ایس او پمپ کے قریب لکڑی کے گودام میں لگنے والی آگ پر فائربریگیڈ کی 5 گاڑیوں نے موقع پر پہنچ کر ایک گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر مکمل طور پر قابو پالیا۔فائربریگیڈ حکام کے مطابق ابتدائی طور پر دو فائرٹینڈر کی مدد سے آگ بجھانے کی کوشش کی گئی تاہم آگ کی شدت کو دیکھتے ہوئے مزید تین فائرٹینڈر اور واٹر کارپوریشن سے واٹر ٹینکر طلب کر لیے گئے تاکہ پانی کی کمی کی وجہ سے آگ زیادہ نہ پھیل جائے ۔فائرفائٹرز نے ابتدائی طور پر آگ کو کنٹرول میں کیا تاکہ اطراف کی رہائشی مکانوں کو بچایا جا سکے ۔ آتشزدگی کے باعث بھاری مالیت کی لکڑی اور دیگر قیمتی سامان مکمل جل گیا تھا ، فوری طور پر آگ لگنے کی وجہ معلوم نہیں ہوسکی۔ علاقہ پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے ، دوسری جانب ملیر راشدی گوٹھ میں بیٹری کی دکان میں آگ لگنے والی آگ پر بھی ایک گاڑی کی مدد سے آدھے گھنٹے کی جدوجہد کے بعد قابو پالیا گیا۔ آتشزدگی کے باعث بیٹریاں اور دیگر سامان مکمل طور پر جل گیا ، آتشزدگی کے نتیجے میں کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا ۔