  • کراچی
کلفٹن سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملی

کراچی (اسٹاف رپورٹر)بوٹ بیسن تھانے کی حدود کلفٹن بلاک ٹو اتوار بازار کے قریب سنسان مقام سے ایک خاتون کی تشدد لاش ملی ریسکیو حکام کے مطابق ملنے والی لاش سے 15 گھنٹے پرانی معلوم ہوتی ہے۔

 واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور ریسکیو حکام موقع پر پہنچے جنہوں نے لاش کو ضابطے کی کاروائی کے لیے ہسپتال منتقل کیا پولیس حکام کا کہنا ہے کہ مقتولہ کے چہرے کو مسخ کیا گیا ہے جسکی وجہ سے اس کی شناخت ممکن نہیں ہو سکی ۔دوسری جانب ڈاکس کے علاقے فشری میں آپسی جھگڑے کے دوران گولی لگنے سے عبدالجبار نامی شخص زخمی ہو گیا جسے سول اسپتال منتقل کیا گیا۔

