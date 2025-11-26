شادی ہالز کو 3روز میں دستاویزات جمع کرانے کا حکم
کمرشلائزیشن چالان جمع نہ کرانے پرہال سیل، خلاف ورزی پر مسماری کا اعلانڈی جی ایس بی سی اے کا نوٹس،مہلت کے بعد بلاتاخیرایکشن لینے کی ہدایت
کراچی(آئی این پی)سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے شادی ہالوں سے متعلق نیب میں جمع کرائی گئی رپورٹ پر ڈائریکٹر جنرل ایس بی سی اے مزمل ہالیپوٹو نے سخت نوٹس لیتے ہوئے فوری ہدایات جاری کر دی ہیں۔ ترجمان ایس بی سی اے کے مطابق ڈائریکٹر جنرل نے میڈیا پر نشر ہونے والی خبروں کا بھی فوری نوٹس لیا ہے اور شہر بھر میں قائم تمام شادی ہالز کو تین روز کے اندر اپنے متعلقہ دستاویزات جمع کرانے کی ہدایت کی ہے ۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ مقررہ مدت میں دستاویزات جمع نہ کرانے کی صورت میں متعلقہ شادی ہالزکے خلاف فوری کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ترجمان نے مزید بتایا کہ سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے تحت شادی ہالوں کو صرف کمرشل مقاصد کے لیے مشروط اجازت دی گئی تھی تاہم متعدد شادی ہالوں کی جانب سے کمرشلائزیشن کے چالان کے ڈی اے سمیت متعلقہ اداروں میں جمع نہیں کرائے گئے ۔ ترجمان نے کہا ہے کہ جن شادی ہال مالکان نے کمرشلائزیشن کے چالان جمع نہیں کرائے انہیں سیل کر دیا جائے گا جب کہ جن شادی ہالز کے پاس چالان اور منظوری سے متعلق ضروری دستاویزات موجود نہیں ہوں گی ان کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے انہیں مسمار کر دیا جائے گا۔ترجمان نے واضح کیا کہ تین دن کی مہلت ختم ہونے کے بعد بلا تاخیر ایکشن لیا جائے گا۔