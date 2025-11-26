اربوں روپے کی اراضی قبضہ مافیا کے نشانے پر آگئی
بچاؤ کے لیے کے ایم سی کے متعلقہ حکام نے عدالت سے رجوع کر لیااورنگی ٹاؤن کے مختلف پلاٹس پر جعلی لیزیں جاری ہونے کاانکشاف
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کے ایم سی اورنگی ٹاؤن شپ میں اربوں روپے مالیت کی اراضی قبضہ مافیا کے نشانے پر آگئی ، طاقتور قبضہ مافیا نے سرکاری زمین پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی جس کے خلاف کے ایم سی کے متعلقہ حکام نے عدالت سے رجوع کر لیا، کے ایم سی لیگل ڈیپارٹمنٹ نے سندھ ہائی کورٹ میں کاغذات جمع کرا دئیے ہیں تفصیلات کے مطابق کے ایم سی محکمہ اورنگی ٹاؤن شپ افسران اور لینڈ مافیا کے گٹھ جوڑ سے رفاحی پلاٹوں کو ہتھیانے کی کوشش ناکام بنادی گئی۔ذرائع کا کہنا ہے کہ اورنگی ٹاؤن کے سیکٹرز10 اور 11 لینڈ مافیا کے نشانے پر ہے سیکٹر 11 میں رفاحی پلاٹ ایس ٹی 6 اور سیکٹر 10 میں ایس ٹی 13 پر جعلی کمرشل لیزیں جاری ہونے کا انکشاف ہوا رفاحی پلاٹ ایس ٹی 6 پر سرکاری ریکارڈ میں ہیر پھیر کر کہ 27 دکانیں بنائی گئیں،جعلی نقشے اور کاغذات کی مدد سے رفاحی پلاٹ پر دکانوں کی لیز جاری کی گئیں، لیگل ڈیپارٹمنٹ کے ایم سی کے زرائع کا کہنا ہے کہ بااثر لینڈ مافیا کی طرف سے کے ایم سی افسران کو سیکٹر 10 کی ایس ٹی 13 پر بھی جعلی لیزیں جاری کرنے کے لئے دباؤ دیا جارہا ہے اوریجنل لے اوٹ پلان کے مطابق دونوں پلاٹ رفاحی ہیں سندھ ہائی کورٹ آرڈر کے مطابق کسی بھی رفاحی پلاٹ کو کمرشل سرگرمیوں کے طور پر استعمال نہیں کیا جا سکتا، کے ایم سی کہ لیگل ڈیپارٹمنٹ نے دکانوں کی جعلی لیزیں کینسل کرنے کے لئے کورٹ میں درخواست دائر کردی ۔