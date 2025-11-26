صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ یوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹول کے انعقاد کافیصلہ

  • کراچی
کراچی (اے پی پی)سندھ حکومت نے کراچی میں پہلی بار سرکاری سطح پر تین روزہ سندھ یوتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فیسٹیول منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے ،یہ فیسٹیول 28، 29اور 30نومبر کو سندھ یوتھ کلب، گلستانِ جوہر میں منعقد ہوگا۔

منگل کو جاری اعلامیہ کے مطابق صوبائی وزیر کھیل سندھ سردار محمد بخش خان مہر نے بتایا کہ اس فیسٹول میں 40سے زائد جامعات کے طلبہ اپنے تیار کردہ سائنسی و ٹیکنالوجیکل پروجیکٹس پیش کریں گے ، جن میں روبوٹکس، آرٹیفیشل انٹیلی جنس، رینیوایبل انرجی اور بائیوٹیکنالوجی سمیت مختلف سائنس ماڈلز کی خصوصی نمائش شامل ہوگی۔ فیسٹیول میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن حاصل کرنے والوں کو مجموعی طور پر 2لاکھ روپے سے زائد نقد انعامات دئیے جائیں گے ۔انہوں نے کہا کہ اس فیسٹیول کا مقصد صوبے کے نوجوانوں میں سائنسی سوچ، جدید تحقیق، اختراع اور تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینا ہے ۔انہوں نے کہا کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے وژن کے مطابق حکومت سندھ نوجوانوں کی صلاحیتوں کو ہر سطح پر بھرپور انداز میں پروموٹ کر رہی ہے ۔

