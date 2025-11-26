ایک ماہ میں 71 کروڑ سے زائد کے ای چالان جاری
کیمروں اور اسمارٹ سسٹم کے ذریعے 93 ہزار سے زائد ای چالان ہوئےسب سے زیادہ خلاف ورزی سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی رہی،ٹریفک پولیس
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایک ماہ میں شہریوں کو 71 کروڑ مالیت سے زائد کے ای چالان جاری کیے گئے ، کراچی ٹریفک پولیس کی تفصیلی رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ جدید کیمروں اور اسمارٹ سسٹم کے ذریعے گزشتہ ایک ماہ میں 93 ہزار سے زائد ای چالان کیے گئے ۔ سب سے زیادہ خلاف ورزی سیٹ بیلٹ نہ باندھنے کی رہے جس پر 57 ہزار 541 ڈرائیوروں کو چالان کیا گیا، جبکہ 22 ہزار 227 موٹر سائیکل سواروں کو ہیلمٹ نہ پہننے پر جرمانہ کیا گیا۔ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق تیز رفتاری پر کارروائی کے دوران ڈمپر، ٹریلر اور واٹر ٹینکرز میں نصب ٹریکر سسٹم کی مدد سے 1188 چالان کیے گئے جبکہ مجموعی طور پر تیز ڈرائیونگ کی وجہ سے 2699 گاڑیوں کے خلاف کارروائی کی گئی۔ اس کے علاوہ سگنل کی خلاف ورزی پر 3102، فینسی نمبر پلیٹس رکھنے والی گاڑیوں پر 1278 اور رنگین شیشوں والی 1178 گاڑیوں کے چالان کیے گئے ۔ رانگ وے پر 426 اور اسٹاپ لائن کی خلاف ورزی پر 611 ای چالانز بھی رپورٹ کیے گئے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق سیٹ بیلٹ نہ باندھنے پر 57 کروڑ 54 لاکھ 10 ہزار روپے ، ہیلمٹ نہ پہننے کی خلاف ورزی پر 11 کروڑ 11 لاکھ 35 ہزار روپے جبکہ رنگین شیشوں والی گاڑیوں پر 2 کروڑ 94 لاکھ 50 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ شہریوں کی حفاظت اور قوانین پر عمل درآمد کے لیے کارروائیاں مزید سخت کی جائیں گی۔