چوراہوں کی اپ گریڈیشن اور سگنلز کیلئے این او سی کافیصلہ

  • کراچی
جدید ٹریفک سگنلز کی تنصیب ایک سال کے اندر مکمل کی جائے ، میئرکراچیکے ایم سی کی سڑکوں پر تجاوزات کے خاتمے میں مکمل تعاون پر بھی زور

کراچی (اسٹاف رپورٹر)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی نے شہر بھر کے اہم ٹریفک چوراہوں کی اپ گریڈیشن اور جدید ٹریفک سگنلز کی تنصیب کے لیے این او سی جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے ۔ یہ بات انہوں نے صدر دفتر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ہونے والے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی،اجلاس میں میونسپل کمشنر کے ایم سی ایس ایم افضل زیدی ، منیجنگ ڈائریکٹر ایس ایم ٹی اے کنول نظام، مشیر مالیات کے ایم سی گلزار ابڑو اور دیگر متعلقہ اداروں کے افسران نے شرکت کی۔ میئر نے کے ایم سی افسران کو ہدایت کی کہ چار بڑے چوراہوں عید گاہ ناظم آباد، لیاقت آباد نمبر 10، نشتر روڈ (گارڈن) اور آرٹس کونسل کی اپ گریڈیشن کے لیے این او سی جاری کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ایس ایم ٹی اے کی جانب سے جدید ٹریفک سگنلز کی تنصیب ایک سال کے اندر مکمل کی جائے ، میئر کراچی نے منصوبوں کی موثر تکمیل کے لیے کے ایم سی کی سڑکوں پر تجاوزات کے خاتمے میں مکمل تعاون پر بھی زور دیا، ایس ایم ٹی اے کی جانب سے پیپلز بس سروس کے روٹس پر بس لی بیز قائم کرنے کی درخواست پر متعدد لی بیز کے لیے این او سی جاری کرنے پر اتفاق کیا، جن میں کھوکھراپار تا ٹاور،نارتھ کراچی تا کورنگی کراسنگ،نارتھ کراچی تا ناصر جمپ بذریعہ سوک سینٹر، کارساز اور ایف ٹی سی،نارتھ کراچی تا کیماڑی بذریعہ یو پی موڑشامل ہیں۔

