چڑیا گھر میں افریقی شیرنی نے تین بچوں کو جنم دیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی کے چڑیا گھر میں افریقی شیرنی کے یہاں تین بچوں کی پیدائش ہوئی ہے ۔
میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی کا کہنا ہے کہ شیر کے تینوں بچے صحت مند ہیں فی الحال ان تینوں بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ علیحدہ پنجرے میں شفٹ کردیا گیا ہے ، جانوروں کے یہاں بچوں کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ چڑیا گھر کا ماحول جانوروں کے لئے موزوں ہے ،مادہ شیرنی بھی مکمل صحت مند، خصوصی دیکھ بھال جاری ہے ۔میئر کراچی نے نومولود شیر کے بچوں کی خصوصی نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے ۔