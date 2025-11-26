صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چڑیا گھر میں افریقی شیرنی نے تین بچوں کو جنم دیا

  • کراچی
چڑیا گھر میں افریقی شیرنی نے تین بچوں کو جنم دیا

کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی کے چڑیا گھر میں افریقی شیرنی کے یہاں تین بچوں کی پیدائش ہوئی ہے ۔

 میئر کراچی مرتضی وہاب صدیقی کا کہنا ہے کہ شیر کے تینوں بچے صحت مند ہیں فی الحال ان تینوں بچوں کو ان کی ماں کے ساتھ علیحدہ پنجرے میں شفٹ کردیا گیا ہے ، جانوروں کے یہاں بچوں کی پیدائش اس بات کا ثبوت ہے کہ چڑیا گھر کا ماحول جانوروں کے لئے موزوں ہے ،مادہ شیرنی بھی مکمل صحت مند، خصوصی دیکھ بھال جاری ہے ۔میئر کراچی نے نومولود شیر کے بچوں کی خصوصی نگرانی کی ہدایت کی گئی ہے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

ایاز امیر
بے قراری جب کم ہونے لگے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گبر سنگھ سیاستدان کیوں نہ بن سکا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اِک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے …(2)
شاہد صدیقی
محمد حسن رضا
انتخاب‘ بیانیہ‘ انجام!
محمد حسن رضا
نسیم احمد باجوہ
آبی تنازعات اور دو صحافیوں کا نوحہ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مساجد سے تعلق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر