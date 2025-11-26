گاڑیاں چھیننے کی وارداتوں میں اضافہ،شہری عدم تحفظ کاشکار
گاڑی چوری منظم کاروبار کی صورت اختیار کر چکی، اے وی ایل سی کی رپورٹ دس ماہ تیرہ دن میں41352 موٹر سائیکلیں چوری ، صرف 1461برآمد
کراچی(این این آئی)شہر قائد میں گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی چوری اور چھیننے کی بڑھتی ہوئی وارداتوں نے شہریوں کو شدید عدم تحفظ کا شکار کر دیا ہے ، جبکہ اے وی ایل سی کی دس ماہ اور تیرہ دن کی کارکردگی نے چونکا دینے والے حقائق بے نقاب کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق شہر میں گاڑی چوری اب محض ایک جرم نہیں بلکہ ایک منظم کاروبار کی صورت اختیار کر چکی ہے ۔316 دنوں میں کروڑوں روپے مالیت کی املاک لٹیرے لوٹ کر فرار ہوگئے ۔رپورٹ کے مطابق گزشتہ 316 دنوں میں 279 گاڑیاں چھینی گئیں۔1657 گاڑیاں چوری ہوئیں اور حیران کن طور پر 35319 موٹر سائیکلیں چوری ہوگئیں، یہ وہ تعداد ہے جس نے شہریوں کے ہوش اڑا دیے ہیں۔صرف جنوری میں 149 گاڑیاں چوری ہوئیں جبکہ نومبر کی 13 تاریخ تک مزید 60 گاڑیاں ریکارڈ ہوئیں۔شہریوں کے مطابق شہر میں کارلفٹروں اور چوروں کو گویا \\\"فری ہینڈ\\\" دے دیا گیا ہے ۔دس ماہ تیرہ دن کے دوران41352 موٹر سائیکلیں چوری ہوئیں جبکہ صرف 1936برآمد ہو سکیں۔
اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ ریکوری کی شرح نہایت کم ہے ، لیکن پولیس افسران پھر بھی اسے بہترین کارکردگی قرار دے رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق اے وی ایل سی کا سالانہ بجٹ تقریباً 95 کروڑ روپے کے بھگ ہے ، جس میں تنخواہیں، الاؤنسز، فیول اور دیگر اخراجات شامل ہیں، مگر اس بھاری بجٹ کے باوجود ریکوری کی شرح چند فیصد سے زیادہ نہیں۔ مزید برآں، کچھ افسران پر چوروں سے مبینہ ملی بھگت کے الزامات بھی سامنے آ رہے ہیں، جبکہ یونٹ میں ڈوئل چارج کی وجہ بھی محکمے کی کارکردگی کی ایک وجہ قرار دی جارہی ہے متاثرہ شہریوں کے مطابق ہے بااثر افراد کی گاڑیاں پہلے ہی برآمد ہوتی ہیں، عام شہریوں کی درخواستیں اکثر فائلوں میں دب کر رہ جاتی ہیں۔ ان کے مطابق کراچی میں گاڑی چوری ایک مافیا کی شکل اختیار کر چکی ہے ، جس نے لوگوں کو مسلسل خوف میں مبتلا کر رکھا ہے ۔شہریوں کا سوال جواب کون دے گا؟جب ایک بڑا بجٹ بھی ہے ، اہلکار بھی، اور پورا ایک ادارہ بھی موجود ہے ،تو پھر کراچی گاڑی چوروں کی جنت کیوں بنا ہوا ہے ؟\\\"