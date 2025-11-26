مالی تنازع:کنٹریکٹرز کا ریڈلائن منصوبہ بندکرنے کا عندیہ
منصوبے کے حوالے سے عدالتی احکامات اور سینئر وزیر کی کوششوں کے باوجود ثالثی میٹنگ قابل عمل نتیجے پرنہ پہنچ سکیکنٹریکٹر کا بطور ثالث جسٹس ریٹائرڈ خلجی کی نامزدگی قبول کرنے سے انکار ، محکمہ ٹرانسپورٹ کی عدالت عالیہ میں رپورٹ
کراچی (عبدالحسیب خان) بی آر ٹی منصوبے کے کنٹریکٹرز کا مالی تنازع پر فوری ادائیگی نا کرنے پر کام بند کرنے کا عندیہ، سندھ ہائیکورٹ میں بی آر ٹی ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران محکمہ ٹرانسپورٹ نے عمل درآمد رپورٹ عدالت میں پیش کردی جس میں منصوبے میں رکاوٹوں، تنازعات اور ثالثی کے عمل سے متعلق تفصیلات شامل ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی سربراہی میں تمام شراکت داروں کے ساتھ ثالثی میٹنگ منعقد کی گئی تاہم عدالتی احکامات اور وزیر کی کوششوں کے باوجود شراکت دار کسی قابلِ عمل نتیجے پر متفق نہ ہوسکے اور ثالثی میٹنگ بغیر کسی اتفاق کے ختم ہوگئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ شراکت داروں نے معاہدے کے مطابق ثالثی کے ذریعے تنازع کے حل پر اتفاق ضرور کیا ہے ۔ رپورٹ کے مطابق ٹرانس کراچی نے کانٹریکٹر کی ثالثی کی پیش کش سے اتفاق کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے سابق جج جسٹس ریٹائرڈ عارف حسین خلجی کو بطور ثالث نامزد کیا ہے ۔
رپورٹ میں وضاحت کی گئی کہ جسٹس ریٹائرڈ خلجی وسیع عدالتی تجربہ اور متبادل تنازعات کے حل میں مہارت رکھتے ہیں، اسی بنیاد پر انہیں میرٹ پر نامزد کیا گیا تاہم کنٹریکٹر نے بطور ثالث جسٹس ریٹائرڈ خلجی کی نامزدگی قبول کرنے سے انکار کرتے ہوئے اپنا نام تجویز کردیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ کی رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ کنٹریکٹر نے مالی شرائط تسلیم نہ ہونے کی صورت میں کام کی رفتار مزید سست کرنے یا روک دینے کی دھمکی دی ہے جو سرکاری فنڈ سے چلنے والے منصوبے کے تسلسل کے لیے نقصان دہ ہے ۔ رپورٹ میں یہ بھی درج ہے کہ ٹرانس کراچی نے ایشیائی ترقیاتی بینک کے لیگل ایڈوائزر سے مشاورت کی ہے اور اے ڈی بی کی گائیڈ لائنز کے مطابق ثالثی سے قبل کوئی ادائیگی نہیں کی جاسکتی۔ متنازع ادائیگی صرف ثالثی کے فیصلے یا متفقہ سیٹلمنٹ کی صورت میں ممکن ہے ۔ رپورٹ میں عدالت سے استدعا کی گئی ہے کہ ٹرانس کراچی اور کانٹریکٹر کے درمیان تنازع کے حل کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عارف حسین خلجی کو بطور ثالث مقرر کیا جائے اور کانٹریکٹر کو کام کی رفتار کم کرنے یا منصوبہ معطل کرنے سے روکا جائے ۔ عدالت نے درخواست کی سماعت 9 دسمبر کو مقرر کررکھی ہے ۔