پتھاروں اور ٹھیلوں سے گھنٹوں ٹریفک جام معمول،انسداد تجاوزات کے دعوے بے نقاب
تجارتی مرکز صدر تجاوزات کا گڑھ بن چکا ،عوام کیلئے پیدل چلنا مشکل،گاڑیوں کی روانی میں خلل، لیاقت آباد کے علاقے میں بھی تجاوزات مافیا کو کھلی چھوٹ دے دی گئی،برائے نام آپریشن
کراچی (رپورٹ :محمد علی حفیظ )انتظامیہ کے تمام تر دعووں کے باجود تجاوزات کا خاتمہ نہیں ہوسکا۔ جگہ جگہ پتھارے اور ٹھیلوں کی وجہ سے اہم شاہراہوں اور علاقوں میں گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن گیا ہے ۔تفصیلات کے مطابق کراچی کا تجارتی مرکز صدر تجاوزات کا گڑھ بن چکا ہے ۔جس کا جہاں دل چاہتا ہے ٹھیلے اور پتھارے لگادیتا ہے عوام نا پیدل چل سکتے ہیں اور نا ہی گاڑیاں روانی کے ساتھ گزر سکتی ہیں ضلع وسطی لیاقت آباد کے علاقے میں بھی تجاوزات مافیا کو کھلی چھوٹ ہے ۔سپر مارکیٹ کے اطراف مرکزی شاہراہ اور فٹ پاتھ پر پتھارے اور ٹھیلے لگاکر انتظامیہ کی رٹ کو چیلنج کیا جارہا ہے ۔ شہر بھر میں تجاوزات کی بھرمار سے گھنٹوں ٹریفک جام رہنا معمول بن چکا ہے شہری شکایت کرتے ہیں انتظامیہ صرف برائے نام آپریشن کرتی ہے اصل میں بدعنوان عناصر تجاوزات مافیا کی سرپرستی کرتے ہیں دوسری طرف ضلعی انتظامیہ کا دعوی ہے کہ شہر بھر سے تجاوزات کا خاتمہ کیا جارہا ہے ڈپٹی کمشنر جنوبی جاوید نبی کھوسو کہتے ہیں کہ ٹھیلوں اور پتھاروں کو ہٹانے کیلئے کارروائیاں مزید بڑھائیں گے زرائع کا دعوی ہے کہ کراچی میں روزانہ سوا لاکھ سے زائد پتھارے اور ٹھیلے لگائے جاتے ہیں جن سے مبینہ طور پر کرپٹ سرکاری ملازمین کروڑوں روپے بھتہ وصول کرتے ہیں اس کے علاوہ کمشنر آفس سے روزانہ تجاوزات کے خلاف ایکشن کے دعوے جاری ہیں ۔ترجمان کمشنر کے مطابق تجاوزات اور غیر قانونی ایل پی جی کی فروخت کے خلاف مہم جاری ہے ۔