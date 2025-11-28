صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ نے کراچی میں انسداد اسمگلنگ مہم کے تحت کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کی۔۔۔

چھاپہ مار کارروائی علی الصبح جوڑیا بازار کی برتن گلی کے گوداموں پر کی گئی۔کلکٹر کسٹمز معین الدین وانی نے بتایا کہ کارروائی میں 3720 کلوگرام اسمگل شدہ سپاری کے 310 بورے برآمد ہوئے ۔ اسمگل شدہ سپاری کی مالیت 55 لاکھ 80 ہزار روپے ہے ۔گوداموں سے اسمگل شدہ سپاری شہر کے مختلف حصوں میں سپلائی کی جاتی تھی۔ حکام نے مقدمہ درج کرکے برآمد ہونے والی سپاری کو تحویل میں لے لیا ہے ۔

 

