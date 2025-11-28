صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیضان مدینہ میں بین الاقوامی اجتماع کا آغاز

  • کراچی
کراچی (این این آئی)دعوت اسلامی انٹرنیشنل افیئرز ڈپارٹمنٹ کے تحت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 7 دن کے بین الاقوامی سنتوں بھرے اجتماع کا آغاز ہو گیا۔۔۔

جس میں امریکا، کینیڈا، یوکے ، یورپی ممالک ،انڈونیشیا، ملائیشیا، فلپائن، نیپال ، بنگلہ دیش، عرب و افریقی ممالک اور آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ سمیت کم و بیش 70 سے زائد ممالک سے علمائے کرام، مبلغین ، جامع المدینہ کے اساتذہ، طلبا، بزنس کمیونٹی سمیت مختلف شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول شریک ہیں۔ علامہ محمد الیاس عطار قادری نے اولاد کی تربیت کے حوالے سے اہم نکات بیان کئے اور اوور سیز اسلامی بھائیوں کی جانب سے دینی کاموں کو بڑھانے سے متعلق سوالات کے جوابات دیے ۔

 

