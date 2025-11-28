پولیس مقابلوں میں 3زخمی سمیت 8ڈاکوؤں گرفتار ، اسلحہ برآمد
کراچی (اسٹاف رپورٹر )کھوکھرا پار ، زمان ٹاؤن ، سائیٹ سپرہائی وے اور خواجہ اجمبیر نگری پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد 3 زخمی سمیت 8 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کھوکھرا پار پولیس نے ملیر کھوکھرا پار پاک اسٹار گراؤنڈ ڈگری کالج کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جس کی شناخت 40 سالہ وزیر ولد عبدالعزیز کے نام سے کی گئی ۔ گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔زمان ٹاؤن پولیس نے کورنگی کواسٹار چورنگی کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جس کی سید عمران ولد سید امین کے نام سے کی گئی ۔سائٹ سپرہائی وے پولیس نے سپرہائی وے جمالی پل کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت اسماعیل ولد زاہد کے نام سے کی گئی ، گرفتار مزلم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔ خواجہ اجمیر نگری پولیس نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اجمیری نگری فور اسٹار لان کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔