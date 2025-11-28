صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس مقابلوں میں 3زخمی سمیت 8ڈاکوؤں گرفتار ، اسلحہ برآمد

  • کراچی
پولیس مقابلوں میں 3زخمی سمیت 8ڈاکوؤں گرفتار ، اسلحہ برآمد

کراچی (اسٹاف رپورٹر )کھوکھرا پار ، زمان ٹاؤن ، سائیٹ سپرہائی وے اور خواجہ اجمبیر نگری پولیس نے مبینہ مقابلوں کے بعد 3 زخمی سمیت 8 ڈاکوؤں کو گرفتار کر کے اسلحہ اور دیگر مسروقہ سامان برآمد کر لیا۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق کھوکھرا پار پولیس نے ملیر کھوکھرا پار پاک اسٹار گراؤنڈ ڈگری کالج کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جس کی شناخت 40 سالہ وزیر ولد عبدالعزیز کے نام سے کی گئی ۔ گرفتار ملزم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون ، کیش رقم اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی۔زمان ٹاؤن پولیس نے کورنگی کواسٹار چورنگی کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا جس کی سید عمران ولد سید امین کے نام سے کی گئی ۔سائٹ سپرہائی وے پولیس نے سپرہائی وے جمالی پل کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد ایک ڈاکو کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا ۔ ترجمان کراچی پولیس کے مطابق زخمی حالت میں گرفتار ملزم کی شناخت اسماعیل ولد زاہد کے نام سے کی گئی ، گرفتار مزلم سے ایک پستول بمعہ گولیاں ، موبائل فون اور موٹرسائیکل برآمد کی گئی ۔ خواجہ اجمیر نگری پولیس نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب اجمیری نگری فور اسٹار لان کے قریب سے مبینہ مقابلے کے بعد 5 ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیا۔

 

