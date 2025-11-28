صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مردہ حالت میں ملنے والی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کیے جانے کا انکشاف

  • کراچی
مردہ حالت میں ملنے والی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کیے جانے کا انکشاف

کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کلفٹن چائنہ پورٹ کے قریب سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملنے کا واقعہ ،مقتولہ خاتون کی میت چھیپا سرد خانے سے اسکے بیٹے کے حوالے کردی گئی۔۔۔۔

 ایس ایچ او بوٹ بیسن سید راشد علی کے مطابق خاتون بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی سے 22 نومبر کو لاپتہ ہوئی تھی،مقتولہ خاتون گھر سے سودہ لینے نکلی تھی اورلوٹ کر نہیں آئیں، ایس ایچ اونے شبہ ظاہرکیا ہے کہ مقتولہ خاتون کو قتل کسی اور مقام پرکیا گیا اورلاش کو کلفٹن بلاک2 چائنہ پورٹ کے قریب سے پھینکا گیا۔پولیس سرجن نے کہا تھا کہ ابتدائی نتائج ،پوسٹ مارٹم معائنہ،خاتون پر جنسی تشدد کی نشاندہی کرتے ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
انصاف کرنے پر سی ڈی اے کا شکریہ !
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
خاموش انقلاب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا عمران خان اب بھی اڈیالہ میں ہیں؟
بابر اعوان
کنور دلشاد
اٹھارہویں ترمیم سے اٹھائیسویں ترمیم تک
کنور دلشاد
آصف عفان
فیک نیوز
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت اور سائنس
امیر حمزہ