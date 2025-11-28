مردہ حالت میں ملنے والی خاتون کے ساتھ جنسی زیادتی کیے جانے کا انکشاف
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)کلفٹن چائنہ پورٹ کے قریب سے خاتون کی تشدد زدہ لاش ملنے کا واقعہ ،مقتولہ خاتون کی میت چھیپا سرد خانے سے اسکے بیٹے کے حوالے کردی گئی۔۔۔۔
ایس ایچ او بوٹ بیسن سید راشد علی کے مطابق خاتون بلدیہ ٹاؤن مدینہ کالونی سے 22 نومبر کو لاپتہ ہوئی تھی،مقتولہ خاتون گھر سے سودہ لینے نکلی تھی اورلوٹ کر نہیں آئیں، ایس ایچ اونے شبہ ظاہرکیا ہے کہ مقتولہ خاتون کو قتل کسی اور مقام پرکیا گیا اورلاش کو کلفٹن بلاک2 چائنہ پورٹ کے قریب سے پھینکا گیا۔پولیس سرجن نے کہا تھا کہ ابتدائی نتائج ،پوسٹ مارٹم معائنہ،خاتون پر جنسی تشدد کی نشاندہی کرتے ہیں۔