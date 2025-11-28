آئی سی سی بی ایس کو جامعہ سے علیحدہ کرنے کے بل کی مخالفت
کراچی (مانیٹرنگ ڈیسک)انجمن اساتذہ جامعہ کراچی نے آئی سی سی بی ایس کو جامعہ سے علیحدہ کرنے کے مجوزہ بل کی سخت مخالفت کرتے ہوئے اعلان کیا کہ اسی ہفتے وزیرِاعلیٰ سندھ اور۔۔۔
متعلقہ حکام سے ملاقات کی جائے گی، یکم دسمبر کو پریس کانفرنس ہو گی اور تمام اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لینے کے لیے رابطوں کا سلسلہ تیز کیا جائے گا۔یہ فیصلے انجمن کی مجلسِ عاملہ کے ہنگامی اجلاس میں کیے گئے جس کی صدارت ڈاکٹر غفران کی اجلاس میں اراکین نے مذکورہ بل اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی متوقع تقرری میں ڈونرز کو غیر معمولی اختیارات دینے کے اقدام پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔اجلاس میں اس شق پر بھی کڑی تنقید کی گئی جس کے تحت کسی بھی ملازم کو عدالت سے رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں ہوگا ۔