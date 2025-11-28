کراچی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے ،پاسبان
کراچی (سٹی ڈیسک)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کراچی کے چیف آرگنائزر طارق چاندی والا نے پاسبان سیکریٹریٹ میں گزشتہ روزہونے والی میٹنگ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ہاتھ سے کراچی نکل رہا ہے۔۔۔
تو اچانک اس شہر کی محبت ان کے رہنماؤں کے دلوں میں جاگ رہی ہے ۔ جو پراجیکٹس سالوں میں مکمل نہ ہوئے اب دنوں میں مکمل کرنے کی بات کی جا رہی ہے ۔ اب نہ فنڈز کا ایشو ہے اور نہ فوکس کا ۔ انہوں نے کہا کہ کراچی ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی دونوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے ۔ اب ان کی لومڑیوں والی مکاری نہیں چلے گی۔