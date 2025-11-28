جامعہ کراچی اورٹی سی ایف کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط
کراچی (این این آئی)جامعہ کراچی اور دی سٹیزنز فاؤنڈیشن (ٹی سی ایف)کے مابین مفاہمتی یادداشت پر دستخط کی تقریب۔۔۔
جمعرات کووائس چانسلر سیکریٹریٹ جامعہ کراچی میں منعقدہوئی۔مفاہمتی یادداشت پر جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسرڈاکٹر خالد محمودعراقی اور ٹی سی ایف کی جنرل منیجرصدف حسن نے دستخط کئے ۔ معاہدے کے تحت دونوں ادارے اس بات پر متفق ہوئے کہ ٹی سی ایف کے باصلاحیت اور مستحق طلبہ(المنائی) کو جامعہ کراچی کے مختلف انڈرگریجویٹ پروگراموں میں داخلے کے عمل میں سہولیات فراہم کی جائیں گی۔جامعہ کراچی کے وائس چانسلرپروفیسرڈاکٹر خالد محمودعراقی، ڈائریکٹر ایوننگ پروگرام اور تمام روئسائے کلیہ جات نے ٹی سی ایف کے اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ نوجوانوں کو اعلیٰ تعلیم کی طرف لانے کا ایک مثالی ماڈل ہے ۔