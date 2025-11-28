وسطی میں پولیو ورکرز کی حوصلہ افزائی کیلئے خصوصی اقدام
مہم کے دوران ٹرانسپورٹ اوردوپہر کے کھانے کی سہولت فراہم کی جائیگیپچھلے چھ ماہ میں شہر میں کوئی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا ہے ،کمشنر کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ضلع وسطی میں پولیو ورکرز کی حوصلہ افزائی اور سہولت کے لیے ڈپٹی کمشنر وسطی طحہ سلیم نے فلاحی اداروں سیلانی ویلفیئر، داؤدی بوہرہ کمیونٹی اور ضلعی بلدیات کی مدد سے ایک خصوصی انتظام کیا ہے ۔ اس اقدام کے تحت پولیو مہم کے دوران ڈیوٹی دینے والے فرنٹ لائن ورکرز کو ٹرانسپورٹ اور دوپہر کے کھانے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔جمعرات کو ڈپٹی کمشنر وسطی کے دفتر میں ایک تقریب منعقد ہوئی، جس میں کمشنر کراچی سید حسن نقوی، ایڈیشنل کمشنر غلام مہدی شاہ، ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے کوآرڈینیٹر شہزاد گل، ضلع کے پانچوں ٹاؤنز کے چیئرمینز اور متعلقہ فلاحی اداروں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ کمشنر کراچی نے تعاون کرنے والے اداروں کو شیلڈز پیش کر کے اعتراف تشکر کیا۔ڈپٹی کمشنر طحہ سلیم نے پولیو ورکرز کی مدد اور حوصلہ افزائی کیلئے کیے جانے والے اقدامات کی تفصیل پیش کی۔ کمشنر کراچی نے کہا کہ فرنٹ لائن پولیو ورکرز کی کوششوں کے بغیر انسداد پولیو میں حاصل ہونے والی کامیابی ممکن نہیں تھی اور یہ اقدام ضلع وسطی انتظامیہ کے لیے قابلِ ستائش ہے ۔ پچھلے چھ ماہ میں کراچی میں کوئی پولیو کیس رپورٹ نہیں ہوا اور دیگر اضلاع میں بھی اسی پالیسی پر عمل کیا جائے گا۔ دیگر فلاحی اداروں اور صحت کے شعبہ کی ترقی کے لئے کام کرنے الی تنظیموں اور اداروں کو چاہئے کہ وہ آگے بڑھیں ۔ ا نہوں نے کہا کہ پولیو ورکرز تھوڑی اور جانفشانی دکھائیں گے تو ہم اس بیماری کو جلد شکست دے سکیں گے ۔