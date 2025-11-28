مینارٹی ڈیسک کا مقصدبہتر سروس کی فراہمی ہے ،پولیس چیف
پولیس کورسز میں اقلیتی افراد کی شمولیت بڑھانے کیلئے مزید ورکشاپس ناگزیرفیسیلی ٹیشن ڈیسک کا قیام اقلیتی کمیونٹیز کا دیرینہ مطالبہ تھا ،ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی ہدایات پر کراچی پولیس آفس میں اقلیتی برادری کیلئے قائم کردہ مینارٹی فیسیلی ٹیشن ڈیسک کے حوالے سے پروقار تقریب منعقد ہوئی ۔ تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈپٹی اسپیکر سندھ اسمبلی انتھونی نوید تھے جبکہ ایم پی اے مہیش کمار، انیل کمار، خاتومل جیون، سریندر والسی سمیت دیگر معززین اور پولیس افسران نے شرکت کی۔پولیس چیف نے ڈپٹی اسپیکر و دیگر مہمانوں کا شرکت پر شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے خطاب میں کہا کہ فیسیلی ٹیشن ڈیسک کا مقصد کمیونٹی کے مسائل کو مؤثر انداز میں سمجھ کر بہتر سروس فراہم کرنا ہے ۔ پولیس کورسز میں اقلیتی افراد کی شمولیت بڑھانے اور نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے مزید ورکشاپس اور تربیتی سیشنز ضروری ہیں۔انہوں نے کہا کہ ہمارا مقصد اقلیتی و اکثریتی طبقات کا فرق ختم کر کے سب کیلئے یکساں حقوق اور اعتماد کا ماحول قائم کرنا ہے ۔ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید نے کہا کہ فیسیلی ٹیشن ڈیسک کا قیام اقلیتی کمیونٹیز کا دیرینہ مطالبہ تھا جسے ہوم ڈپارٹمنٹ اور آئی جی سندھ نے کم وقت میں عملی جامہ پہنایا۔ کراچی اور حیدرآباد میں یہ ڈیسک فعال ہوچکے ہیں اور کمیونٹی اور پولیس کے درمیان مؤثر پل کا کردار ادا کریں گے ۔انہوں نے ڈی ایس پی منیشا اور پوری ٹیم کے کردار کو سراہا اور کہا کہ ڈیسک افسران اپنے ذاتی تحفظات کو پیشہ ورانہ ذمہ داریوں پر اثر انداز نہ ہونے دیں۔تقریب کے اختتام پر پولیس چیف و افسران اور مہمانوں کے درمیان شیلڈز اور تحائف کا تبادلہ ہوا۔