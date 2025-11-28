ریٹیلرز کے لئے دودھ کی قیمت 220روپے لٹر برقرار
کمشنر نے فارمرز کیلئے قیمت میں 5، ہول سیل میں 3روپے اضافہ کردیا
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کمشنر کراچی نے شہر میں دودھ کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا ہے۔کمشنر کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق ریٹیلرز کے لیے دودھ کی قیمت فی لیٹر 220روپے برقرار رہے گی ۔نوٹیفکیشن کے مطابق ڈیری فارمرز کے لیے دودھ کی قیمت میں 5روپے کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے دودھ کی قیمت 200 روپے ہوگی جبکہ ہول سیل میں 3روپے کے اضافے کے بعد قیمت 208روپے فی لیٹر مقرر کردی گئی ہے ۔یاد رہے کہ آخری مرتبہ کمشنر کراچی کی جانب سے قیمت 13جون 2024 کو مقرر کی گئی تھی۔واضح رہے کہ کچھ روز قبل غیرمعیاری دودھ کی روک تھام کے اقدامات کے حوالے سے کمشنر کراچی کی زیرِصدارت اجلاس منعقد ہوا تھا جس میں دودھ کی قیمت میں اضافہ کرنے کی مطالبے کو دودھ کے معیاری ہونے کی ضمانت سے منسلک کیا گیا۔کمشنرکراچی نے واضح طور پر کہا تھاکہ ڈیری فارمرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز کو معیاری دودھ کی یقین دہانی کرانی ہوگی۔اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ ڈیری فارمرز، ہول سیلرز اور ریٹیلرز مشترکہ ایس او پی بنائیں گے ، اجلاس میں دودھ کا معیار چیک کرنے والی جائزہ کمیٹی کی رپورٹ کا بھی جائزہ لیا گیا۔کمشنر نے کہا تھاکہ جب تک معیاری دودھ نہیں ملے گا قیمت میں اضافے پر غور نہیں کیا جائے گا۔