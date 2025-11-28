دورانِ ڈکیتی شہری کے قتل کا مقدمہ نامعلوم ملزمان کیخلاف درج
کراچی (اسٹاف رپورٹر )گلشن معمارناردرن بائی پاس پیر بخش سموں گوٹھ میں دوران ڈکیتی شہری کے قتل کامقدمہ مقتول کے کزن کی مدعیت میں گلشن معمار تھانے میں درج کرلیا گیا۔مقدمے میں 15سے 16نامعلوم مسلح ملزمان کو نامزد کیا گیا ہے۔۔
۔ تفصیلات کے مطابق گلشن معمار تھانے کے علاقے ناردرن بائی پاس پیر بخش سموں گوٹھ میں دوران ڈکیتی 58سالہ نور بہادر ولد حیات خان کے قتل کامقدمہ مقتول کے کزن اسامہ کی مدعیت میں گلشن معمارتھانے میں درج کرلیا گیا ۔مقدمے میں قتل اور ڈکیتی کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔