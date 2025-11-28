سیف سٹی کے سافٹ ویئر باکس کی چوری میں ملوث مفرور ملزم گرفتار
کراچی (اسٹاف رپورٹر )کلفٹن میں بلاول ہاؤس کے قریب سیف سٹی کے سافٹ ویئر باکس کی چوری میں ملوث مفرور ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔۔۔
۔پولیس حکام کے مطابق ملزم کی نشاندہی پر مسروقہ سامان برآمد کر کے کباڑی کو بھی گرفتار کر لیا گیا ۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہے سافٹ ویئر باکس کی چوری میں ملوث 3 ملزمان پہلے ہی گرفتار کیے جا چکے ہیں۔واضح رہے کہ 6 نومبر کو کلفٹن میں سیف سٹی کیمرے کا ڈسٹری بیوشن باکس مبینہ طور پر چوری ہو گیا تھا۔ ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا کہنا تھا کہ چوری ہونے والا ڈسٹری بیوشن باکس سیف سٹی کیمروں کو بہتر سروس فراہم کرنے میں مدد کرتا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق گاڑی کی مدد سے ڈسٹری بیوشن باکس پر کام کیا جا رہا تھا، سیف سٹی کیمروں اور اس سے منسلک سامان میں کوئی سیکیورٹی یا الارم سسٹم بھی نہیں تھا۔