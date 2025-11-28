گلشن اقبال رفاہی پلاٹ کا کمرشل استعمال، حکام کو نوٹس جاری
رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹی، ایس بی سی اے اور پولیس سے حلف نامے طلبعدالتی احکامات کے باوجود غیر قانونی تعمیرات جاری ہے ،وکیل درخواست گزار
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں گلشن اقبال بلاک 10 کی سوسائٹی میں رفاہی پلاٹ کے کمرشل استعمال کے خلاف دائر توہینِ عدالت کی درخواست کی سماعت ہوئی، جہاں عدالت نے رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹی، ایس بی سی اے اور پولیس حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے دو ہفتوں میں حلف نامے طلب کرلیے ۔ سماعت کے دوران درخواست گزار کے وکیل عثمان فاروق ایڈووکیٹ نے مؤقف اختیار کیا کہ عدالت نے واضح طور پر حکم دیا تھا کہ کمیونٹی سینٹر کے لیے مختص رفاہی پلاٹ کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا۔ وکیل نے کہا کہ عدالتی احکامات کے باوجود سوسائٹی کے عہدیداران، ایس بی سی اے افسران اور پولیس کی ملی بھگت سے رفاہی پلاٹ پر غیر قانونی تعمیرات جاری ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل نے عدالت کو آگاہ کیا کہ متعلقہ حکام کی جانب سے عدالتی حکم کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے جو توہینِ عدالت کے زمرے میں آتا ہے ۔ ان کا کہنا تھا کہ رفاہی پلاٹ کا کمرشل استعمال نہ صرف غیر قانونی ہے بلکہ رہائشیوں کے حقوق کی بھی سنگین خلاف ورزی ہے ۔عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد رجسٹرار کوآپریٹیو سوسائٹی، ایس بی سی اے اور متعلقہ پولیس حکام کو نوٹس جاری کرتے ہوئے ہدایت کی کہ وہ دو ہفتوں کے اندر حلف ناموں کے ذریعے اپنا مؤقف پیش کریں ۔ادھر سندھ ہائیکورٹ میں سی ٹی ڈی کے ہاتھوں گرفتار غنی امان چانڈیو اور سرمد میرانی کے خلاف دھماکہ خیز مواد رکھنے کے مقدمہ خارج کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔