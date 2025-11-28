ایس بی سی اے نے 100سے زائد تعمیراتی پراجیکٹس کی منظوری دیدی
ڈی جی کی زیر صدارت اجلاس، مدرسے ، اسکول،اسپتال ،کمرشل منصوبوں کے بلڈنگ و کمپلیشن پلان شامل
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی مزمل حسین ہالیپوٹو کی زیر صدارت اتھارٹی کا اجلاس منعقد ہواجس میں 100 سے زائد تعمیراتی پراجیکٹس کی منظوری دی گئی۔ ان میں مدرسے ، اسکول، ہاسپٹل، رہائشی، کمرشل اور صنعتی تعمیرات کے بلڈنگ پلان، کمپلیشن پلان، آرکیٹیکٹ اپروول،ا سٹرکچر اپروول اور ڈیزائن این او سی شامل ہیں۔ مزمل حسین ہالیپوٹو نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے تمام کیسزکا باریک بینی سے جائزہ لے کر جلد نمٹانے کی ہدایت کی۔واضح رہے کہ ایس بی سی اے میں تمام تر قانونی تعمیراتی منظوری اور منسوخی کو حکومت سندھ کے حکم پر قائم کردہ اتھارٹی کی جانچ پڑتال اور اجازت سے مشروط کیا گیا تاکہ تعمیراتی حوالے سے داخل دفتر کیسز میں قانونی سقم کو دور کرکے مکمل قانونی تعمیرات کو یقینی بنایاجاسکے ۔ اتھارٹی کے قیام کو وزیراعلیٰ اور وزیر بلدیات کے اقدامات کے تحت شہری خدمات، تعمیرات اور متعلقہ صنعتوں کی ترقی کیلئے قابلِ ستائش کوشش قرار دیا گیا ، اس طریقہ کار سے قانونی تعمیرات کی پذیرائی اور غیر قانونی تعمیرات کے سدباب کے مواقع پیدا ہوں گے ۔اتھارٹی کی کارروائی سے الاٹیز، سرمایہ کار، بلڈرز اینڈ ڈیولپرز اور عام شہریوں کے رہائشی بلڈنگ پلان کے حوالے سے شکوک و شبہات دور ہوں گے اور شہری صاف اور سہل طریقے سے سہولیات سے مستفید ہو سکیں گے ۔