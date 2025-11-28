مفرور ملزمان کے خلاف کارروائیاں تیز کی جائیں،ایس ایس پی ملیر
کراچی (اسٹاف رپورٹر)ضلع ملیر پولیس کے ایس ایس پی ڈاکٹر عبدالخالق کی زیرِ صدارت ملیر آفس میں اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں اے ایس پی، ایس ڈی پی او اسپیشل برانچ، ایس ڈی پی اوز، ایس ایچ اوز، ریڈر اور مختلف برانچوں کے انچارجز شریک ہوئے ۔۔
۔اجلاس میں اسٹریٹ کرائم، مفرور و اشتہاری ملزمان اور لسٹڈ منشیات و گٹکا ماوا فروشوں کے خلاف کی گئی کارروائیوں کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ایس ایس پی ملیر نے تمام افسران کو ہدایت کی کہ منشیات فروشوں اور مفرور و اشتہاری ملزمان کے خلاف کارروائیاں مزید تیز کی جائیں اور اپنی کارکردگی میں مزید بہتری لائی جائے ۔انہوں نے افسران کو سختی سے ہدایت کی کہ اسٹریٹ کرائم کی روک تھام اور دیٹکشن کے شعبے میں بھرپور محنت کی جائے تاکہ شہریوں کو جرائم سے تحفظ فراہم کیا جاسکے ۔ایس ایس پی ملیر نے آئی جی کی جاری مہم پر مکمل عمل درآمد یقینی بنانے کی ہدایات بھی جاری کیں۔