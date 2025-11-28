قرضے کرپشن کی نذر ہورہے ہیں ،شاداب رضا نقشبندی
حکمران عوام پر ٹیکس لگانے کے سوا کچھ نہیں کررہے ،سربراہ سنی تحریک عام آدمی آج بھی معاشی طور پر پریشان، خودکشیاں کرنے پر مجبور،بیان
کراچی (این این آئی)سربراہ پاکستان سنی تحریک شاداب رضا نقشبندی نے کہا ہے کہ حکمران قرضے لینے اور عوام پر ٹیکس لگانے کے سوا کچھ نہیں کررہے ،وزیر خزانہ معاشی استحکام کے حوالوں سے قرضوں اور ٹیکسوں کو فوکس کئے ہوئے ہیں ،عام آدمی آج بھی معاشی طور پر شدید پریشان ہیں، بھوک وافلاس سے پریشان حال خودکشیاں کررہے ہیں ، عدل وانصاف کے نظام کے بغیر معاشی استحکام ممکن نہیں ہے ، عدل وانصاف کی بالادستی اور عوام کے حقوق کے حصول کیلئے آئین وجمہوری قدروں کو عملی جامہ پہنانا ہوگا ،قرضوں کی مد میں لی گئی رقم کرپشن کی نذر ہورہی ہے ، آئی ایم ایف نے قرضوں کی رقم میں کرپشن کا پردہ چاک کردیا ،سرمایہ دار ملک سے بیرون ملک منتقل ہورہے ہیں جس کی وجہ حکمرانوں کی معاشی ناقص پالیسیاں ہیں ،پاکستان کو معاشی طور پر مستحکم بنانا ہے تو بیرونی سرمایہ داروں کو ملک میں آسانایاں فراہم کی جائیں اور انہیں سرمایہ کاری کی دعوت دی جائے ،تاریخ گواہ ہے دنیا میں کوئی بھی ملک قرضوں سے معاشی طور پر مستحکم نہیں ہوسکا ہے ،ترکیہ نے آئی ایم ایف سے نجات حاصل کرکے معاشی استحکام کو یقینی بنایا ہے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے مرکز اہلسنت سے جاری ایک بیان میں کیا۔شاداب رضا نقشبندی نے کہا کہ حکمران قرضوں سے نجات کیلئے پالیسیاں مرتب کریں تاکہ ملک معاشی طور پر مستحکم ہوسکے ،غریب عوام کو ریلیف فراہم کرنے کیلئے دعوؤں سے کام نہ چلایا جائے۔