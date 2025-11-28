سندھ حکومت کی نظر جامعہ کراچی کی زمین پر،منعم ظفر
انجمن اساتذہ کی ادارہ نور حق آمد،تحقیقی اداروں کو درپیش مسائل سے آگاہ کیاآئی سی سی بی ایس کے مجوزہ قانون کیخلاف عدالت جائینگے ،امیرجماعت اسلامی کراچی
کراچی (اسٹاف رپورٹر)امیرجماعت اسلامی کراچی منعم ظفر خان نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی نظریں صرف کراچی یونیورسٹی کے ادارے آئی سی سی بی ایس پرنہیں بلکہ کراچی یونیورسٹی کی سینکڑوں ایکٹر زمین پر ہے ،جماعت اسلامی جامعہ کراچی کے اساتذہ اور طلبہ کے ساتھ ہے ،ہم اساتذہ کے تمام مطالبات کی مکمل حمایت اور تعاون کی یقین دہانی کراتے ہیں، آئی سی سی بی ایس کے حوالے سے مجوزہ قانون کے خلاف عدالت سے بھی رجوع کریں گے ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے ادارہ نورحق میں انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے صدر غفران کی قیادت میں آئے ہوئے وفد سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔وفد میں انجمن اساتذہ جامعہ کراچی کے سکریٹری معروف بن رؤف، وائس پریذیڈنٹ ڈاکٹر ندا،جوائنٹ سکریٹری ڈاکٹر طہ بن نیاز اوردیگرموجود تھے۔ غفران نے جامعہ کراچی اور اس سے وابستہ تحقیقی اداروں کو درپیش مسائل کے حوالے سے آگاہ کیااوربتایا کہ آئی سی سی بی ایس کے حوالے سے مجوزہ قانون ایک ایسے طریقہ کار کے ذریعے لایا جا رہا ہے جس میں نہ جامعہ کراچی کو اعتماد میں لیا گیا اور نہ ہی متعلقہ فیکلٹی، طلبہ یا ملازمین سے کوئی مشاورت کی گئی۔محض ایک فیصد ڈونیشن دینے والے چند افراد کو ادارے کے بنیادی فیصلوں پر غیر معمولی اختیار دینا نہ صرف تعلیمی خودمختاری کے منافی ہے بلکہ اس سے سینکڑوں طلبہ، محققین اور ملازمین کے مستقبل پر براہِ راست اثرات مرتب ہوں گے ۔