محکمہ اطلاعات کوفلمی، میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنیکی ہدایت
قومی بیانیے کو مؤثر انداز میں اجاگر کیا جائے ، شرجیل میمن کی زیر صدارت اجلاس محکمے کی پروڈکشن کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ،معیار بہتربنایاجائے ،سینئر وزیر
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ کے سینئر وزیر اور صوبائی وزیر اطلاعات، ٹرانسپورٹ و ماس ٹرانزٹ شرجیل انعام میمن نے محکمہ اطلاعات کو تمام فلمی اور میڈیا پروجیکٹس جلد مکمل کرنے کے احکامات اور صوبے کے جاری میگا پروجیکٹس اور ترقیاتی کاموں کی بروقت اور مؤثر تشہیر کی ہدایات جاری کردی ہیں۔شرجیل انعام میمن نے محکمہ اطلاعات کی پروڈکشن کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور تکنیکی معیار بہتر بنانے کے لیے ضروری اقدامات کی بھی ہدایات جاری کی ہیں۔ محکمہ اطلاعات کا اہم اجلاس سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت کراچی میں ان کے دفتر میں ہوا۔ اجلاس میں سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے جاری منصوبوں پر بریفنگ لی اور متعلقہ حکام کو ہدف کے مطابق کام تیز کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں محکمہ اطلاعات کے تحت فلمی منصوبوں کی پیش رفت، ادارے کی مجموعی حکمت عملی اور قومی بیانیہ اجاگر کرنے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ حکومت سندھ چاہتی ہے کہ فلم، ڈاکیومنٹری اور دیگر تخلیقی مواد کے ذریعے قومی بیانیے ، قومی یکجہتی، امن، رواداری اور ترقیاتی اقدامات کو مؤثر انداز میں پیش کیا جائے ۔ میڈیا کے ذریعے معاشرے میں مثبت پیغام پھیلانا وقت کی ضرورت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ اطلاعات کو فلم اور میڈیا کے ہر شعبے میں وہ مواد تیار کرنا چاہیے جو صوبے کی ثقافت، عوامی مفاد، حکومتی کارکردگی اور قومی بیانیے کو سادہ اور مؤثر انداز میں سامنے لائے ۔