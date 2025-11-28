چین کا58 سولر اسٹریٹ لائٹس کا عطیہ، میئرکا اظہار تشکر
سولر لائٹس سیکورٹی اور شہری سہولتوں میں بہتری لائیں گی،مرتضیٰ وہاب شہری ترقی،بنیادی ڈھانچے میں تعاون جاری رہیگا،چینی حکام کی یقین دہانی
کراچی (این این آئی)میئر کراچی بیرسٹر مرتضیٰ وہاب نے کہا ہے کہ پاک چین دوستی بے مثال ہے اور ہر آزمائش میں پہلے سے زیادہ مضبوط ثابت ہوئی ہے ، پاکستان اور چین کے درمیان بلدیاتی، ترقیاتی اور شہری سہولتوں کے شعبوں میں باہمی تعاون مزید مستحکم ہوگا۔ یہ بات انہوں نے جمعرات کوچائنیز قونصلیٹ میں منعقدہ ایم او یو پر دستخط کی خصوصی تقریب میں کہی جہاں چین کی جانب سے بلدیہ عظمیٰ کو 58 جدید سولر اسٹریٹ لائٹس کا عطیہ پیش کیا گیا۔
میئر نے چائنیز قونصلیٹ کی جانب سے اس تعاون پر دلی تشکر کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سولر اسٹریٹ لائٹس شہر کی سڑکوں پر روشنی، سیکورٹی اور شہری سہولتوں میں واضح بہتری لائیں گی، جدید سولر ٹیکنالوجی توانائی کی بچت کے ساتھ شہریوں کو بہتر ماحول فراہم کرے گی اور کراچی کی نمایاں ضرورتوں کو پورا کرنے میں مدد دے گی۔انہوں نے کہا کہ بلدیہ عظمیٰ کیلئے چینی معاونت نہ صرف قابلِ ستائش ہے بلکہ شہر کی بہتری کیلئے بڑا قدم ہے ، کراچی جیسے میگا سٹی میں جدید سہولتوں کی فراہمی وقت کی اہم ضرورت ہے جس میں دوست ممالک کا تعاون خوش آئند ہے ۔ کراچی پاکستان کا معاشی حب ہے اور اسے جدید شہری حل درکار ہیں، چین کی جانب سے یہ اقدام دیرینہ شراکت داری کو مزید مضبوط کرے گا،تقریب کے دوران چینی سفارتی حکام نے اس عزم کا اظہار کیا کہ چین آئندہ بھی کراچی کی شہری ترقی اور بنیادی ڈھانچے کے منصوبوں میں ممکنہ تعاون جاری رکھے گا۔