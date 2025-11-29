کوٹری:نوجوان اغوا کیس میں سول اسپتال کا اکاؤنٹ کلرک گرفتار
عدالتی حکم پر ملزم اکبر شاہ کو دوران ڈیوٹی اسپتال سے حراست میں لیا گیانوجوان دانش شیخ کو اغوا کرنے ، حبس بے جا میں رکھنے کا الزام، عدالت پیش
کوٹری(نامہ نگار)ڈسٹرکٹ اسپتال کوٹری کے اکاؤنٹ کلرک اکبر شاہ کو جامشورو پولیس نے گزشتہ روز اسپتال سے اغوا کے کیس میں ملوث ہونے کے الزام پر گرفتار کر لیا، گرفتاری کے دوران ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر موقع پر موجود فریادی نے ملزم کو پکڑ لیا، جس پر پولیس نے پہنچ کر ملزم کو اپنی حراست میں لیا اور تھانے منتقل کر دیا۔ اس دوران ملزم کوریج کرنے والے صحافیوں پر برہم دکھائی دیا اور ایک صحافی سے موبائل فون چھیننے کی کوشش بھی کی، اکبر شاہ کو نوجوان دانش کے اغوا کیس میں فریادی گل زمان کے بیان کی روشنی میں نامزد کیا گیا تھا۔ کوٹری کا رہائشی دانش شیخ 10اگست کو گم ہوا تھا جو 26 اگست کو جھرک تھانے کی حدود سے ملا تھا۔
مغوی کے والد گل زمان نے سیشن جج ٹھٹھہ کی عدالت میں اغوا کا مقدمہ درج کرنے کی درخواست دائر کی تھی، فاضل عدالت نے کیس جامشورو کی عدالت میں منتقل کر دیا تھا، جہاں پر ڈی آئی جی حیدرآباد کو تحقیقاتی ٹیم تشکیل دینے کاحکم دیا تھا۔ عدالت کے حکم پر تحقیقاتی ٹیم نے جمعہ کے روز اکبر شاہ کو فریادی کے الزام پر اغوا کیس میں گرفتار کرکے ایڈیشنل سیشن جج جامشورو ٹو کی عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں فاضل عدالت نے ملزم کو تین روزہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کردیا ہے۔