میرپور خاص:شادی کی خوشی میں فائرنگ، لڑکی جان سے گئی

  • کراچی
گولی صائمہ کی آنکھ میں لگی، سٹلائٹ ٹاؤن میں افسوسناک واقعہ، گھر ماتم کدہ

میرپور خاص(بیورو رپورٹ )میرپورخاص کے علاقے سٹلائٹ ٹائون پولیس اسٹیشن کی حدود گلشن کالونی میں شادی کی تقریب کے دوران خوشی میں کی جانے والی ہوائی فائرنگ کے نتیجے میں 18 سالہ نوجوان لڑکی صائمہ گولی لگنے سے جاں بحق ہوگئی، بتایا جاتا ہے کہ چھت سے فائرنگ کا نظارہ کرنے والی صائمہ کی آنکھ میں گولی لگی اور دوسری طرف سے نکل گئی، جس سے اس کی موت موقع پر واقع ہوئی، لڑکی کو نازک حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں کی جانب سے موت کی تصدیق کی گئی ۔ واقعہ کے بعد پولیس کی نفری موقع پر پہنچ گئی، لڑکی کی موت کے سبب شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا۔

 

