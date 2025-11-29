میرپور ماتھیلو میں مبینہ سیاہ کاری کے الزام پرنوجوان قتل
کھینجو کے علاقے میں نشانہ بنایا گیا، پولیس کوئی بھی ملزم گرفتار نہ کرسکیمحراب پور میں ریٹائرڈ اسکارپ ملازم کے انتقال پر پہلے بیوی، پھر سالا چل بسے
میرپور ماتھیلو، محراب پور (نمائندگان دنیا) میرپورماتھیلو کے قریب مبینہ سیاہ کاری کے الزام پر نوجوان کو قتل کردیا گیا، جبکہ محراب پور میں ریٹائرڈ اسکارپ ملازم کے انتقال پر پہلے بیوی، پھر سالا بھی صدمے سے چل بسے ۔ تفصیلات کے مطابق میرپورماتھیلو کے نواحی علاقے کھینجھو میں مسلح افراد نے فائرنگ کرکے نوجوان فاروق لغاری کو قتل کردیا، پولیس ذرائع کے مطابق نوجوان کو مبینہ طور پر سیاہ کاری کے الزام میں قتل کیا گیا ہے ، پولیس نے کاغذی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کردی، تاہم کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آسکی۔ ادھر محراب پور میں بہن اور بہنوئی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پاتے ہوئے نوجوان بھی زندگی کی بازی ہار گیا۔
گاؤں حاجی ابراہیم سولنگی کا رہائشی ریٹائرڈ اسکارپ ملازم محمد اسماعیل سولنگی حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گیا، گھر اطلاع پہنچنے پر انکی اہلیہ بھی انتقال کر گئی، میاں بیوی کی نماز جنازہ کی ادائیگی اور آبائی قبرستان میں تدفین کے بعد برادری نسبتی علی نواز سولنگی دونوں موت کا صدمہ برداشت نہ کرتے ہوئے حرکت قلب بند ہو جانے سے انتقال کر گیا، تین اموات سے علاقہ میں سوگ کی فضا چھا گئی۔ دوسری جانب ٹریفک حادثے میں دو خواتین، بچے سمیت 4 افراد زخمی ہوگئے ،حادثہ درس تھانے کی حدود میں قومی شاہراہ پرہوا جہاں پر ٹرالر کی ٹکر لگنے سے کار میں سوار 4 افراد زخمی ہوگئے ، پولیس کے مطابق زخمیوں میں دو خواتین مسمات باک، مسمات مہک، بچہ مہران ببر اور شفیق ببر شامل ہیں جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیاہے۔