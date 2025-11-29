جامعہ سندھ:معذور افسر کا کوارٹر منسوخی کیخلاف عدالت سے رجوع
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)سندھ یونیورسٹی کے گریڈ 17 کے معذور افسر اسماعیل بجیر نے الاٹ کوارٹر کی منسوخی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرلیا۔
عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کو درخواست گزار کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے روک دیا ہے ، جب کہ سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ، سندھ یونیورسٹی کے موجودہ اور سابق قائم مقام وائس چانسلرز ڈاکٹر خلیل الرحمان کھومبھاٹی اور ڈاکٹر صدیق کلہوڑو سمیت 11 متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تین ہفتوں کے اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔