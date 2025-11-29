صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامعہ سندھ:معذور افسر کا کوارٹر منسوخی کیخلاف عدالت سے رجوع

  • کراچی
جامعہ سندھ:معذور افسر کا کوارٹر منسوخی کیخلاف عدالت سے رجوع

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)سندھ یونیورسٹی کے گریڈ 17 کے معذور افسر اسماعیل بجیر نے الاٹ کوارٹر کی منسوخی کے خلاف سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کرلیا۔

عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کرتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ کو درخواست گزار کے خلاف کسی بھی قسم کی انتقامی کارروائی سے روک دیا ہے ، جب کہ سیکریٹری یونیورسٹیز اینڈ بورڈ، سندھ یونیورسٹی کے موجودہ اور سابق قائم مقام وائس چانسلرز ڈاکٹر خلیل الرحمان کھومبھاٹی اور ڈاکٹر صدیق کلہوڑو سمیت 11 متعلقہ فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے تین ہفتوں کے اندر جواب جمع کرانے کی ہدایت کی ہے۔

 

