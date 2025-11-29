سکھر:سردی کی شدت میں اضافہ، دھند سے حد نگاہ کم
جمعہ کو دن بھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں، گرم مشروبات کی طلب میں اضافہسردی بڑھنے کے باوجود گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، شہری پریشان
سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر سمیت نواحی علاقوں میں سردی کی شدت بڑھ گئی، جمعہ کو دن بھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں، دھند میں اضافے سے قومی شاہراہ پر حد نگاہ بھی کم رہی، جبکہ شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوسکی۔ تفصیلات کے مطابق ملک کے دیگر شہروں کی طرح سکھر اور اس کے گردو نواح کے علاقوں میں موسم سرما کی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ سردی اور دھند میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ، شہر کے مختلف علاقوں میں سردی کے باعث پڑنے والی دھند سے شہر میں مزید ٹھنڈ میں اضافہ ہوا، لنڈا بازار اور گرم کپڑوں کی دکانوں پر عوام کا رش لگ گیا۔
صبح کے وقت قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ڈرائیوروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم موٹر وے پولیس کی جانب سے دھند بڑھ جانے کے باعث ڈرائیوروں کو غیر ضروری سفر کرنے سے قبل ہی محفوظ مقام پر کھڑا کر دیا۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کوئلے اور لکڑیوں کی طلب بڑھ گئی، جس کے باعث ان اشیا کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔