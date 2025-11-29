صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:سردی کی شدت میں اضافہ، دھند سے حد نگاہ کم

  • کراچی
سکھر:سردی کی شدت میں اضافہ، دھند سے حد نگاہ کم

جمعہ کو دن بھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں، گرم مشروبات کی طلب میں اضافہسردی بڑھنے کے باوجود گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جاری، شہری پریشان

سکھر(بیورو رپورٹ)سکھر سمیت نواحی علاقوں میں سردی کی شدت بڑھ گئی، جمعہ کو دن بھر ٹھنڈی ہوائیں چلتی رہیں، دھند میں اضافے سے قومی شاہراہ پر حد نگاہ بھی کم رہی، جبکہ شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوسکی۔ تفصیلات کے مطابق ملک کے دیگر شہروں کی طرح سکھر اور اس کے گردو نواح کے علاقوں میں موسم سرما کی ٹھنڈی ہواؤں کے ساتھ سردی اور دھند میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ، شہر کے مختلف علاقوں میں سردی کے باعث پڑنے والی دھند سے شہر میں مزید ٹھنڈ میں اضافہ ہوا، لنڈا بازار اور گرم کپڑوں کی دکانوں پر عوام کا رش لگ گیا۔

صبح کے وقت قومی شاہراہ پر بھی دھند کے باعث ڈرائیوروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تاہم موٹر وے پولیس کی جانب سے دھند بڑھ جانے کے باعث ڈرائیوروں کو غیر ضروری سفر کرنے سے قبل ہی محفوظ مقام پر کھڑا کر دیا۔ سردی میں اضافے کے ساتھ ہی شہر کے مختلف علاقوں میں گیس کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور کوئلے اور لکڑیوں کی طلب بڑھ گئی، جس کے باعث ان اشیا کی قیمتیں بھی بڑھا دی گئی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سکولوں میں سموگ آگاہی مہم شروع کرنیکا فیصلہ

خسرہ کے مریضوں میں اضافہ،ٹیسٹ کی سہولت ناپید،شہری سراپا احتجاج

پولیس اہلکاروں،اہلخانہ پر 2 کروڑ 30 لاکھ روپے خرچ

وہاڑی :مرد ووں اورخواتین پر کلہاڑیوں، ڈنڈوں سے تشدد

وہاڑی میں ڈسپیوٹ ریزولیشن کمیٹی کے اجلاس کا انعقاد

ڈی سی کوٹ ادو کاتحصیل ہسپتال کا دورہ، سہولتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
اقتدار کا کھیل
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
یہ دنیا زور آوروں کی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
لانے والوں کا احتساب ہونا چاہیے!
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
نو طبقات کی لوٹ مار بدستور جاری
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
پولنگ سٹیشنوں سے روٹھے عوام اور ڈویژنل صوبے
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
غزہ کی بابت اقوامِ متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد …(2)
مفتی منیب الرحمٰن